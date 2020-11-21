Erciş'te bazı esnaf, kısıtlamayı yanlış anladı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde bazı esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kısıtlama kararlarını yanlış anlayınca, dükkanlarını açmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın, Covid-19 ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan yeni kararlar, uygulanmaya başlandı. Van'da, alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri dün saat 20.00'de kepenk indirdi. Esnafın kurallara uyduğu görüldü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, denetim yaptı. Kimlik konrolü yapan ekipler, maskesi takmayanlara ceza yazdı, yanlış takanları ise uyardı. Polis ekipleri, yeni önlemlerle ilgili de bilgilendirmede bulundu. Polis ekipleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişileri uyarıp kısıtlamaya uymayanlara da ceza yazdı.ERCİŞ'TE YASAK ANLAŞILMADI

Erciş'te ise bazı esnaf, kısıtlamaları yanlış anlayınca bugün saat 10.00'da iş yerlerini açmadı. Bugün dışarı çıkma yasağı olduğunu düşünen iş yeri sahipleri, kısıtlamayı yanlış anladıklarını öğrenince işlerinin başına geçti. İlçede kafe işleten Önder Keserci, "Bugün iş yerlerimizin kapalı olduğunu düşündük. Biraz araştırınca kısıtlamanın sadece 20.00 ile bir gün sonra 10.00'a kadar olduğunu öğrendik. Hal böyle olunca iş yerimizi saatler sonra açtık. Bilindiği gibi kafe ve lokantalarda sadece paket servisi yapabiliyoruz. Bizde bu uygulamaya uymak durumundayız. Sağlık her şeyden önce gelir" diye konuştu.