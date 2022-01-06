Erciş'te belediye ekipleri sokakta yaşayan hayvanları aşıladı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanlarının aşılarını yaptı, yaşam alanlarına yem bıraktı.

Erciş Belediyesi, zabıta ekipleri ile veteriner hekimler, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı çöp alanında yaşayan köpeklere yönelik çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, dondurucu soğuklar ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besledi, sağlık kontrolünden geçirerek aşıladı.

Zabıta Müdürü Tarık Fatih, AA muhabirine, ilçede beslenme güçlüğü çeken sokak hayvanlarına yönelik belli aralıklarla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bir süre önce bazı sosyal medyada hesaplarında, "ilçedeki çöplük alanda çok sayıda ölü hayvanın bulunduğuna" yönelik paylaşımlar üzerine bölgede inceleme yaptıklarını anlatan Fatih şöyle konuştu:

"Jandarma ekipleri de paylaşımların ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve toplu bir ölüm vakasının olmadığını tespit ettiler. Bunun üzerine belediye ve jandarma ekiplerimiz paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Erciş Belediyesi olarak her gün sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıyoruz. Belediyemiz veteriner kliniğine getirilen hasta ve yaralı sokak canlarımızın Van Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine daha hızlı götürülebilmesi için bir araç daha alındı. Belediyemiz 2021 yılında 775 sokak hayvanını Van'daki merkeze götürerek bakımlarını yaptırdı."

Merkezde kısırlaştırılan ve tedavileri yapılan hayvanların tekrar doğal yaşam alanına bırakıldığını aktaran Fırat, asılsız paylaşımları yapanlar hakkında başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.