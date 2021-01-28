Erciş'te bir evin eklentilerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde bir evin eklentilerinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Hocaali Mahallesi'nde Ferhat Görmüş'e ait ağıl, tandır ve garaj olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında traktör, römork, ot biçme makinesi, briket imalat makinesi, çamaşır makinesi ve bir miktar kereste kullanılamaz hale geldi, bir at ile 30 kümes hayvanı telef oldu.

Erciş İtfaiye Grup Amiri Kutbettin Aydın, gazetecilere, ihbar üzerine ekiplerin köye yönlendirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Erciş ve Van Büyükşehir belediyelerine bağlı ekiplere bilgi verdik, gelip yolu açtılar. Mahalleye ulaşan ekiplerimiz canla başla yangına müdahale etti. Hasar tespiti yapıyoruz. Şükürler olsun can kaybı yok."

Ferhat Göçmüş ise yangın nedeniyle maddi kaybının büyük olduğunu belirterek, yetkililerden destek istedi.