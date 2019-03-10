Erciş'te Bisiklet Turu

Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Erciş Pedal Presler Doğaseverler grubu ortaklaşa 20 kilometre bisiklet turu düzenledi.

Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Erciş Pedal Presler Doğaseverler grubu ortaklaşa 20 kilometre bisiklet turu düzenledi.



Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, yaptığı açıklamada, 20 kilometrelik bisiklet turunun balık bendinde son bulduğunu söyledi.



Nisan ayında göç ettikleri tahmin edilen Van'ın değeri inci kefali balıklarının görsel şölenine herkesi beklediklerini ifade eden Dağer, " Van Gölü sahilleri sportif faaliyetler bakımından çok zengin. Özelikle doğa sporları için herkesi Erçiş'e bekliyoruz. En güzel spor bisiklet sporudur, arabadan inin bisiklete binin" dedi.

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