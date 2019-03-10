Son Dakika Haberleri: Erciş'te Bisiklet Turu

Erciş'te Bisiklet Turu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Erciş Pedal Presler Doğaseverler grubu ortaklaşa 20 kilometre bisiklet turu düzenledi.

Van'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Erciş Pedal Presler Doğaseverler grubu ortaklaşa 20 kilometre bisiklet turu düzenledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, yaptığı açıklamada, 20 kilometrelik bisiklet turunun balık bendinde son bulduğunu söyledi.

Nisan ayında göç ettikleri tahmin edilen Van'ın değeri inci kefali balıklarının görsel şölenine herkesi beklediklerini ifade eden Dağer, " Van Gölü sahilleri sportif faaliyetler bakımından çok zengin. Özelikle doğa sporları için herkesi Erçiş'e bekliyoruz. En güzel spor bisiklet sporudur, arabadan inin bisiklete binin" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Van Gölü, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok Bakan Mustafa Varank Husumetli İki Köyü Barıştırdı

Çalışanlara Müjde! 10 Yılı Dolduranlar Tazminat ve Emeklilik Hakkına Kavuşacak Son Dakika! 8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:58:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te Bisiklet Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]