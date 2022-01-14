Erciş'te buzda kayan tır eve girdi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, içinde 11 kişinin yaşadığı evin duvarına çarpıp içeri girdi.

İlçenin Çelebibağı Mahallesi'nde Abdurrahman Saluk'un kullandığı 33 CDS 64 plakalı tır, sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cengiz Keleş'e ait eve çarptı.

Devrilen duvarla birlikte aracın bir kısmı evin içine girdi. Bu esnada evin farklı bölümünde oturan sakinleri, "deprem oldu" zannederek, can havliyle kendilerini dışarı attılar.

Evlerine tırın çarptığını gören Keleş ailesi ilk olarak sürücüye yardım etti. Araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ev sahibi Cengiz Keleş yaptığı açıklamada, kaza esnasında ailesiyle diğer odada kendilerinin çay içtiklerini ve çocukların da ders çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Önce 'deprem oldu' zannettik. Hemen ailece dışarı çıktık. Evin arka kısmına geçince bir baktık ki tır evin duvarını devirmiş ve içeri girmiş. Sürücü şok içerisindeydi onu araçtan çıkardık. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradım. Komşular da gürültüyü duyunca geldiler. Sürücüyü hastaneye götürdüler. Çok şükür bizler iyiyiz ancak evde çok hasar oluştu" dedi. - VAN