Erciş'te caddeler "Vitrin" projesiyle aydınlatılıyor - Son Dakika

Erciş Belediyesi ilçenin güzelleştirilmesi amacıyla başlattığı "Vitrin" projesiyle caddelerin aydınlatma sistemlerini yeniledi.

Kışla Caddesi'nde uygulanan proje kapsamında dekoratif direklerin montajı tamamlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 3 kilometre uzunluğundaki caddeyi dekoratif direklerle güzelleştirdiklerini söyledi.

Erciş'i modern bir şehir haline getirmek istediklerini belirten Mehmetbeyoğlu, "Esnaf ve vatandaşımızın bu caddelere olan ilgisi de artacak. Böylece buralar ticari bir canlılık kazanacak. Erciş'i 2023 vizyonuna hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'gönül belediyeciliği' anlayışını şehrimizin her bir noktasına ulaştıracağız. Caddenin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.