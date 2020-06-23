Erciş'te çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesinde bir binanın saçak altında ayakları tellere dolanarak mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan güvercin yeniden doğal ortamına bırakıldı. - VAN