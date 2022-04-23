Erciş'te çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Erciş'te çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıtıldı

23.04.2022 10:48
Erciş'te çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıtıldı

Van'ın Erciş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıttı.

Van'ın Erciş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen "Erciş Üzümü Çoğaltma, Geliştirme ve Fidan Dağıtım Töreni"nde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 yıldır AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'ın gayretleri ile Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüğü, kaymakamlık ve belediyenin desteği ile yok olmaya yüz tutmuş Erciş üzümünün bölgede tekrar yaygınlaştırmak için çalışıldığını anlattı.

Bilmez, "Binlerce yıl burada var olan ve Erciş adıyla da bir tür olarak sektörde bilinen bu üzümü tekrar yaygınlaştırmak ve ticari anlamda da kazanç getirici bir faaliyet haline getirebilmesi için bir anlamda nerdeyse yeniden maya ekildi." dedi.

Erciş üzümünün ilçe tanıtımı noktasında önemli bir yeri olduğunu belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyolu da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendislerinin üzümün kalitesinin artırılması ve hastalıklara karşı korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Mehmetbeyoğlu, Erciş üzümünün bağ bozumu festivalini gerçekleştirerek ürünü dünya pazarında tanıtma gayreti içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise 3 yıl önce başlattıkları proje kapsamında şu ana kadar 600 bin üzüm fidesini çiftçilere ücretsiz olarak dağıttıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçilere üzüm fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

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Hisarcık, Erciş, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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