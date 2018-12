Erciş'te "Çocuk İhmali ve İstismarı" Konulu Panel Düzenlendi

Erciş'te Mili Eğitim Müdürlüğü ile Erciş Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından, kaymakamlık konferans salonunda "çocuk ihmali ve istismarı" konulu panel düzenledi.

Panele İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Avukat Tuncay Keserci, Doç. Dr. Fuat Tanhan, Dr Muhammet Taş, Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi Müdürü Halil İlhan konuşmacı olarak katıldı.



Şimşek, çocukların cinsel istismarı konusunda farkındalığın her geçen gün arttığını söyledi.



Öğrencilerimizin ruh sağlığını korumak ve mağduriyetlerini en aza indirmek için ellerinden gelen her şeyin yapılması gerektiği ifade eden Şimşek, "Her şeyden önce okul öğrencisinin kendisini güvende hissedeceği bir yer olmalı. İhmal ve istismarı konusu ulusal düzeyde özellikle üzerinde durulması gereken bir konu. Bakanlık 2 yıldır bu konuyu seçiyor. Öğrencilerin ihmal ve istismar konusunda öğretmenlerimizin yanına geldiklerinde öğretmenlerimiz konuyu acilen gereken yerlere bildirmeli ve bu konuyu okulunda kesinlikle duyurmamalıdır. Çünkü bu öğrencilerin okula devamı çok önemlidir."



Panele ilçedeki okul müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

