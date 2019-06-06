Son Dakika Haberleri: Erciş'te çocuk ve gençlerden yaşlılara bayram ziyareti
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Erciş'te çocuk ve gençlerden yaşlılara bayram ziyareti

1 saat önce

Erciş ilçesinde çocuk ve gençler, kırlardan topladıkları çiçeklerle Erciş Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan yaşlı ve engellileri ziyaret ettiMerkezde kalan Tekin Parlak, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erciş ilçesinde çocuk ve gençler, kırlardan topladıkları çiçeklerle Erciş Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan yaşlı ve engellileri ziyaret etti
Merkezde kalan Tekin Parlak, yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bayram dolayısıyla kendilerini unutmayan çocuklara teşekkür eden Parlak, "Devletimizin bize sağladığı imkanlardan memnunuz. Çocuklar ve gençler de bu anlamlı günde bizleri unutmadı." dedi.
Üniversite öğrencisi Furkan Elbir ise memleketi Van'a bayram ziyareti için geldiğini anlatarak, "Ailemle vakit geçirdikten sonra merkezdeki yaşlıları ziyaret ettik. Onlara çiçek ve çikolata ikram ettik. Bundan sonra her yıl merkezi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.
Erciş'te çocuk ve gençlerden yaşlılara bayram ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Erciş, Güncel
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