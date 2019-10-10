Son Dakika Haberleri: Erciş'te çocuklar sinema tır'ında film izledi
Son Dakika Güncel Erciş'te çocuklar sinema tır'ında film izledi

Erciş'te çocuklar sinema tır'ında film izledi

56 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde öğrencilerin sinema ile buluşmasını sağlamak için 'Sinema TIR'ı' getirildi.

Erciş'te çocuklar sinema tır'ında film izledi, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde öğrencilerin sinema ile buluşmasını sağlamak için 'Sinema TIR'ı' getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Erciş Kaymakamlığı işbirliğiyle ilçeye getirilen TIR'da film gösterimi gerçekleştirildi.

Erciş Tenzile Ana İlkokulu bahçesinde kurulan TIR'da 6-11 yaş arası çocuklar için film gösterimi düzenlendi. Etkinlikte sinema ile tanışmamış çocuklara ulaşılması hedeflenirken, 5 gün sürecek etkinlik boyunca şehir merkezine uzak olan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsis ettiği minibüslerle ilçeye getirilecek. Film gösterimini öğrencilerle birlikte İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de izledi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, etkinlik kapsamında 5 bin öğrenciyi sinema ile buluşturmak istediklerini belirterek, "Çocukların gözlerine baktığımızda o samimiyeti, mutluluğu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde Erciş'te daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

İlk defa sinema ile buluşan bazı öğrencilerde yaşadıkları mutluluğu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.


Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı
Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA tepkisi: Terörist sözcüleri rahatsız oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:36:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te çocuklar sinema tır'ında film izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]