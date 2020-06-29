Erciş'te çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika

Erciş'te çöp konteynerleri yenilendi

Erciş'te çöp konteynerleri yenilendi Van'ın Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki çöp konteynerlerini yeniledi.

Erciş'te çöp konteynerleri yenilendi

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VAN - Van'ın Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki çöp konteynerlerini yeniledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe ile alınan 450 adet 770 litrelik çöp konteynerleri, Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına konulmaya başlandı. Yerleştirilen 770 litrelik geniş hacimli konteynerler sayesinde artık çöplerin taşarak oluşturduğu kötü görüntü de engellenecek. Daha modern olan çöp konteynerleri, ayrıca şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra temizliğine de ayrı bir değer kattı.

Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Van- Ağrı bulvarı, Vanyolu Caddesi, Sahilkent Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi, Zeylan Caddesi, Şehitler Caddesi, Tekevler Caddesi, Kışla Caddesi, Açık Cezaevi, Balık Bendi, Sebze Hali Yolu, Dalan Caddesi, Camiikebir Yolu, Şehit Muhtar Mehmet Şefik Doğu Caddesi, Erdinçler Caddesi, Tugay Yolu Caddesi, Cezaevi arkası, Kentsel Dönüşüm Arkası, Ufuk Siteleri ve okullar bölgesine 450 adet 770 litrelik çöp konteyneri, yenilenen dijital baskılarıyla bulundukları bölgeye farklı bir hava kattı. Yapılan çalışmalar vatandaşların da beğenisini kazanırken, ilçe genelinde eskiyen konteynerlerde yenileme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Temizliğin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri ve önemi var. Erciş'in bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. 450 yeni çöp konterlerini ilçemizin birçok caddelerine ve sokaklarına yerleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Hizmet aşkımızla Erciş'imizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas ve değerli Erciş halkına teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.

Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş'te çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika

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