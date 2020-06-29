Erciş'te çöp konteynerleri yenilendi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesindeki çöp konteynerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe alınan konteynerlerle yenilendi.

Kentte eskiyen çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirilmesi için çalışma başlatan belediyenin girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 450 çöp konteyneri hibe olarak gönderildi.

Çöp konteynerleri, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, temizliğin önemine değinerek, kentin cadde ve sokaklarının titizlikle temizlendiğini söyledi.

Alınan 450 yeni çöp konteynerlerini kentin farklı noktalarına bırakarak vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Hizmet aşkımızla Ercişimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Van Milletvekilimiz Sayın Abdulahat Arvas ve değerli Erciş halkına teşekkür ederim." diye konuştu.