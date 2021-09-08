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Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

08.09.2021 15:54

- Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında muhtarlara yönelik Covid-19 bilgilendirme toplantısı yapıldı.

- Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında muhtarlara yönelik Covid-19 bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında muhtarlara yönelik yapılan Covid-19 bilgilendirme toplantısına İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Suat Altın ve Erciş mahalle muhtarları katıldı.

Aşının ne kadar önemli olduğunun altını çizen Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Suat Altın, ilçedeki aşılamanın durumunu hangi mahallede ne kadar kişi aşılandığını ve hangi mahallede ne kadar kişi kaldığı söyledi. Aşı yapmayanların bir an önce aşı yaptırması için hızlı bir şekilde çalışma başlatılacaklarını söyleyen Uzm. Dr. Altın, "Erciş'in de maviye dönmesi lazım. Erciş bugün 18 yaş üstünde yüzde 69,5 civarında. Sizlerin desteğiyle açıkçası son 1,5 ayda biz çok yol kat ettik. Yani biz sonuncu sıradaydık. Yüzde 30-35'lerden bugün yüzde 69'lara geldik. Burada öncelikle Kaymakamımızın, emniyet müdürümüzün, jandarma komutanımızın ve siz muhtarların çok büyük desteği oldu. Sağlıkçılarımız geldiğinde onları karşıladınız, destek oldunuz. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tabi bütün mahallelerde ve köylerde istediğimiz seviyede olmadı. Bunun için biz bugün beraber toplanalım ne yapabiliriz diye Kaymakamımızın takdiri doğrultusunda öyle bir karar aldık. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erciş'te de aşılama ile birlikte inşallah bu pandemi sorununu memleketimizden tamamen kaldırmamız için bütün sağlık çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız, jandarma, mülki idari kaymakamlığımız yoğun bir caba ve seferberlik için çalışmaya devam ediyoruz. Hali hazırda gelmiş olduğumuz noktaya bakıldığında geleceğimizin inşa edilmesinde, geleceğimizin mimarı olmasında öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve eğitimin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu tekrar tekrar söylememize gerek yok. Bizim için en önemli hususlardan bir tanesi evlatlarımızın okullarında kalarak hem eğitim hayatının daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, hemde ticaretin, sanayinin, ekonominin tekrar hızlı bir şekilde rayına girebilmesi için aşılmanın çok değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Aşılama sürecini tamamlamamız gerekiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde malumunuz olduğu üzere 6 Eylül 2021 itibariyle şehirlerarası yolcu taşımacılığında aşı zorunluluğu ve PCR testi zorunluluğu getirildi. Bugün muhtarlarımızla bu konuyu değerlendirip istişaresini yapıp ülkemizin ve Erciş'imizin gündeminden koronayı çıkartmamızın zamanın geldiğini, hatta geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Toplantı, aşı ile ilgili yapılması planlanan konuların yer aldığı konuşmalar ile sona erdi.

Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Erciş, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciş'te Covit-19 aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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