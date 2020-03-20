Erciş'te cuma namazlarında camiler boş kaldı - Son Dakika
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Erciş'te cuma namazlarında camiler boş kaldı

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında, camilerde cuma namazına ara verilirken, bu karardan haberleri olmayanlar camiye geldi.

Erciş'te cuma namazlarında camiler boş kaldı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında, camilerde cuma namazına ara verilirken, bu karardan haberleri olmayanlar camiye geldi. Caminin kapalı olduğunu görenler, alınan bu kararın yerinde olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart'ta cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Bu karardan haberi olmayanlar ise, cuma namazı kılmak için şehir merkezindeki Kara Yusuf Paşa Camisi'ne geldi.Caminin kapalı olduğunu görenler, bu kararın yerinde olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Bütün tedbirler bizim içindir. Umarız bu salgın bir an önce biter" dedi. Bu arada cami avlusunda bulunan polislerde gelen vatandaşları konu hakkında bilgilendirip önlem aldılar.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:50 Kaynak: DHA

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