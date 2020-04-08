Erciş'te dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erciş'te dezenfekte çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasına devam etti.
Ekipler vatandaşların yoğun kullandığı alanların yanı sıra cadde ve sokakları da yıkayarak dezenfekte ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:12 Kaynak: AA
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