Erciş'te dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Erciş'te dezenfekte çalışması

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.

Erciş'te dezenfekte çalışması, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, çocuk parkları ve camileri dezenfekte etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 10 ekiple sürdürülen çalışmalarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı mekanlar da temizlendi.

Taksi şoförü Murat Işık, belediye ekiplerinin sürekli dezenfekte çalışması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Koronavirüs, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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