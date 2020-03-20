Erciş'te dezenfekte çalışması - Son Dakika

Erciş'te dezenfekte çalışması
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalar sürüyor.
Belediye ekipleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, çocuk parkları ve camileri dezenfekte etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan 10 ekiple sürdürülen çalışmalarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı mekanlar da temizlendi.
Taksi şoförü Murat Işık, belediye ekiplerinin sürekli dezenfekte çalışması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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