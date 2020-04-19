Erciş'te doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak ve yabani hayvanlar için belli bölgelere yiyecek bırakıldı.



Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma başlattı. Sokaktaki ve doğadaki hayvanlar için belli aralıklarla ilçenin değişik noktalarına yiyecek bırakan belediye ekipleri, korona virüsten dolayı yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu hizmetini daha da sıklaştırdı. Belediye ekipleri tarafından sokak ve yabani hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemeleri için mahallelere, parklara, kırsal kesimlere, mesire ve sahil alanlarına bayat ekmek bırakılarak sokak hayvanlarının beslenmesi sağlanıyor.



Erciş Belediyesi ekipleri, virüs tehdidi ortadan kalkana kadar düzenli aralıklarla ilçenin çeşitli alanlarına yiyecek bırakmaya devam edeceklerini bildirdiler. - VAN