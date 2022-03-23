Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu - Son Dakika
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Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu

23.03.2022 20:10

Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker olduVAN Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Deniz Korkmaz ve Enes Batmaz isimli down sendromlu gençler, asker kıyafeti giyerek 1 günlük asker oldular.

Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu

VAN Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Deniz Korkmaz ve Enes Batmaz isimli down sendromlu gençler, asker kıyafeti giyerek 1 günlük asker oldular.

İlçede özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu Deniz Korkmaz ve Enes Batmaz isimli öğrenciler, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında 1 günlük asker oldu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen engelli bireylere asker kıyafeti giydirildi. Burada askeri eğitim alan engelli bireyler yürüyüş yaptı, asker selamı verdi. Jandarma araçlarına bindirilen ve askeri karavanası yiyen bireyler, 1 günlük de olsa asker olmanın heyecanını yaşadı.

Asker olmak isteyen 2 down sendromlu öğrencilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında misafir olduklarını belirten Özel Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Galip Küçükkaya,"Öğrencilerimiz gönüllerince bir gün geçirdiler. Ben bu anlamda ilgilerinden ötürü Kaymakamımız ve Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu
Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu
Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu

YORUMLAR
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DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI DOWN SENDROMLU 2 ÖĞRENCİ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLMANIN HEYECANINI YAŞADI Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlüğüne asker oldu Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlüğüne asker oldu

Hisarcık, Erciş, Asker, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş'te down sendromlu öğrenciler 1 günlük asker oldu - Son Dakika


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