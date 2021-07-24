Erciş'te droneli trafik denetimi - Son Dakika

Erciş'te droneli trafik denetimi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Kurban Bayramı sonrası trafik yoğunluğu olan kara yollarında ve şehrin girişlerinde drone ile denetimler yapıldı.

Erciş Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ve asayiş ekiplerinin trafik denetim esnasında bir aracın sürücüsü trafik denetimi yapan polisleri görünce kaçtı. Drone ile trafik ekipleri yönlendirerek aracı ve şoförü yakaladı Şoförün ehliyetsiz olduğu anlaşılması üzerine cezai işlem uygulandı.

Gün içerisinde ilçe genelinde yapılan trafik denetimlerinde 7 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, toplam 23 araç sürücüsüne işlem yapılarak 39 bin 238 TL para cezası uygulandı. Ehliyetsiz araç sürücülerinin araçları ise çekiciyle yedi emin oto parkına çekildi.