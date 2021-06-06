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Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği - Son Dakika

Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği

06.06.2021 17:02

Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle şehit yakınları, gaziler ve engelli bireylerle bir araya geldi.

Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle şehit yakınları, gaziler ve engelli bireylerle bir araya geldi.

Erciş Balık Bendi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Van'ımız kedisiyle, doğa güzellikleriyle, kahvaltısıyla, keledoşuyla bir gastronomi memleketidir. Böyle bir memlekette görev yapmak beni mutlu ediyor. Daha önce Van'da da vali yardımcı olarak görev yaptım. Mertliğiyle, yiğitliğiyle, kahramanlıkların ve şehitliğin diyarı Erciş; büyük bir medeniyete başkentlik yapmış, büyük bir medeniyetin otağı olmuş. Böyle bir şehirde bulunmak, böyle insanlarla bir arda bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin önderliğinde Ercişimiz çok daha güzel günler görecektir. Bu memleketin evlatları her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum.

Bu vatan için kan döken gazilerimizle, şehitlerimizin yakınlarıyla bir arada bulunmak beni çok mutlu ediyor. Allah hepinizden razı olsun. Engelli kardeşlerimizle bir arada bulunmak, onlarla bu güzel sohbetti yapabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tekrar Dünya Kahvaltı Günü'nün Van'ımıza ve Erciş'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kahvaltı sonrası şehit yakınları, gaziler ve engellilerin isteklerini dinleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, balık göçünün izlendiği seyir terasında misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği
Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği
Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği
Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği

Gastronomi, Engelli, Şehit, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş'te Dünya Kahvaltı Günü etkinliği - Son Dakika


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