Erciş'te ekmek fırınında 'askıda maske' uygulaması - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, fırıncı Yılmaz Şit, iş yerinde 'askıda gazete, kitap ve ekmek' uygulamasının ardından şimdi de 'askıda maske' uygulaması başlattı. Şit, insanları koronavirüs salgınına karşı farkındalık oluşturup, maske takmayı alışkanlık haline getirmek için fırınında böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Erciş'te, 30 yıldır ekmek fırını işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, geçen yıl, maddi durumu yeterli olmayan aileler için 'askıda ekmek' uygulaması başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken, Şit, fırınında daha sonra askıda kitap uygulaması ile insanların günlük gelişmeleri takip etmeleri için de 'askıda gazete' uygulamasını başlatmıştı. Şit, bu kez de koronavirüs'e karşı insanların maske takması için 'askıda maske' uygulaması başlattı.

'AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK'Şit, "Bu yıl da 'askıda maske' uygulaması başlattık. Ekmek almaya gelen vatandaşlara maske veriyoruz. Maske takmayan müşterilerimizi teşvik etmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu uygulamaya ilgi oldukça büyük. 30 yıldır fırıncılık yapıyorum. Askıda ekmek, gazete ve kitap uygulamasından sonra şimdi de 'askıda maske' uygulaması yapıyoruz. Ekmek almaya gelen müşterilerimizin maskesi yıpranmışsa yenisini verip değiştiriyoruz. Amacımız, insanların daha tedbirli bir ortamda yaşamalarını sağlamak ve bu bağlamda farkındalık yaratmaktır. Bu uygulamayla beraber ekmek almaya gelen müşterilerimiz, çalışmanın kendilerini çok etkilediğini söyleyerek, maske bağışında bulunup, 'askıda ekmek' uygulamasına destek oluyor" dedi. Fırına ekmek almaya gelen müşteriler ise uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını, herkesin bu tarz çalışmalar yapmasının önemine dikkat çektiler.