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Erciş'te, elektrik direğindeki patlama paniğe neden oldu

46 dakika önce

Erciş'te, elektrik direğindeki patlama paniğe neden olduVAN'ın Erciş ilçesinde, sayaçların takılı olduğu elektrik direğinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Erciş'te, elektrik direğindeki patlama paniğe neden oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, sayaçların takılı olduğu elektrik direğinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Alev alan direk, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Erciş ilçe merkezinde meydana geldi. Sayaçların takılı olduğu elektrik direğinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ilçenin bazı bölgelerinde elektrikler kesilirken, elektrik direği alev aldı. Patlama sesini duyan çevredekiler, itfaiye ve VEDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen VEDAŞ ekibi, bölgedeki elektriği keserken, itfaiye ekipleri de alev alan direği söndürerek kontrol altına aldı. Patlama anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Erciş'te, elektrik direğindeki patlama paniğe neden oldu

İtfaiye, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
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