Erciş'te emniyet kemeri uygulaması - Son Dakika
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Erciş'te emniyet kemeri uygulaması

30.04.2022 12:18
Erciş'te emniyet kemeri uygulaması

Van'ın Erciş ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bayramınız kemerli olsun' mottosuyla 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen denetime, Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, jandarma ve polis katıldı.

Emniyet kemerinin önemi hakkında sürücülerin bilgilendirildiği denetimlerde, sürücülere broşür, çocuklara ise kırmızı düdük hediye edildi. - VAN

Erciş'te emniyet kemeri uygulaması
Erciş'te emniyet kemeri uygulaması
Erciş'te emniyet kemeri uygulaması
Erciş'te emniyet kemeri uygulaması

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Hisarcık, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te emniyet kemeri uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciş'te emniyet kemeri uygulaması - Son Dakika
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