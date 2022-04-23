Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı - Son Dakika
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Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı

23.04.2022 15:06

Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı Van'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle endemik Erciş üzümünün fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle endemik Erciş üzümünün fidan dağıtım töreni düzenlendi.

Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş üzümünün tekrar gün yüzüne çıkartılması, sahip çıkılması ve yaygınlaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Erciş üzümünün dağıtımı ile ilgili 3 yıldır proje başlattıklarını anımsatarak, "Bundan sonraki süreçte her yıl fidanların umcelerini getirip ekeceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyor, fidan dağıtımının hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erciş kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, Erciş üzümünün bölgeye asırlardır miras olarak bırakıldığını ifade ederek, "Erciş üzümünü yaygınlaştırma ve geliştirme projesi kapsamında 400 dekarlık bir sahada Erciş üzümü bağ alanı oluşturduk. 670 bin adet üzüm fidanı, il ve ilçemizdeki üreticilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtmaya devam ediyoruz. Son 3 yıllık süreçte yapılan çalışmalarda başta sayın valimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere üzüm fidesinin dağıtılması ile devam eden program, bahçeye yeni fidanların dikilmesi ile sona erdi.

Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı
Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı
Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı
Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı

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Erciş'te çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıtıldı Erciş'te çiftçilere ücretsiz üzüm fidesi dağıtıldı ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI ERCİŞ'TE ÜZÜM FİDELERİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Abdulahat Arvas, Emin Bilmez, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciş'te endemik üzüm fidanı dağıtımı - Son Dakika


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