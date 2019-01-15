Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" Konferansı

Erciş'te "Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" Konferansı

1 saat önce

Erciş ilçesinde "erken yaşta evlilikle mücadele" kapsamında konferans düzenlendi.

Erciş'te
Erciş ilçesinde "erken yaşta evlilikle mücadele" kapsamında konferans düzenlendi.

Kaymakamlık Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erciş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Erciş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Bahriye Asena Düşüngülü, üstçavuş Hülya Güney, polis memuru Serap Geyik, Okul Müdürü Gülşah Nalan Keskin, rehber öğretmen Helin Yarcel konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta konuşan Düşüngülü, küçük yaşta evliliğin yol açtığı sıkıntıları anlatarak, kız öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Nuran Altan Göl ise bütün öğrencilerin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ifade ederek, "Burada sizlerle bir araya geldik. Bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak istedik. Gelecekte sizler buralarda olacaksınız, lider olacaksınız. Erken yaşta evliliğin hayata olumsuz birçok etkisi var. Ebetteki evlenilecek ama doğru insan ve doğru zamanda olmalı. Önünüzde çok uzun bir zaman var. İlk hedefiniz ayaklarınızın üzerinde durmak olmalı." dedi.

Konferansa, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:36 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:29:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te "Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]