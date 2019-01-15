Erciş'te "Erken Yaşta Evlilikle Mücadele" Konferansı

Erciş
ilçesinde "erken yaşta evlilikle mücadele" kapsamında konferans düzenlendi. Kaymakamlık
Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Erciş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Erciş Devlet Hastanesi
Başhekim Yardımcısı Bahriye Asena Düşüngülü, üstçavuş Hülya Güney
, polis memuru Serap Geyik, Okul Müdürü
Gülşah Nalan Keskin
, rehber öğretmen Helin Yarcel konuşmacı olarak katıldı.
Konferansta konuşan Düşüngülü, küçük yaşta evliliğin yol açtığı sıkıntıları anlatarak, kız öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Nuran Altan Göl ise bütün öğrencilerin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ifade ederek, "Burada sizlerle bir araya geldik. Bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak istedik. Gelecekte sizler buralarda olacaksınız, lider olacaksınız. Erken yaşta evliliğin hayata olumsuz birçok etkisi var. Ebetteki evlenilecek ama doğru insan ve doğru zamanda olmalı. Önünüzde çok uzun bir zaman var. İlk hedefiniz ayaklarınızın üzerinde durmak olmalı." dedi.
Konferansa, Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
de katıldı.