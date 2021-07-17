Erciş'te etkili olan şiddetli yağış 13 köyde taşkına neden oldu - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış 13 köyde taşkına neden oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı köylerde taşkınlar oluştu. Bir anda bastıran sel ekili tarım alanlarında büyük zarara neden oldu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, taşkının yaşandığı köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Mehmetbeyoğlu, şiddetli yağış nedeniyle 13 köyde taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen 6 hayvanın telef olduğudur. Belediye ekiplerimiz sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı." dedi.

Çelebibağı Mahallesi muhtarı Seyithan As, "Sel mahallemizde çok zarara yol açtı, ekili tarım alanlarımızın çoğu zarar gördü, bitmiş buğday ve ot tarları zarar gördü. Özellikle sağ olsun belediye ekiplerimiz selin ilk anından beri bizlerle beraber mücadele vermekteler. Çiftçilerimizin çok zararı var. Devletimiz büyüktür çitçilerimize yardım edecektir, belediye başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi. - VAN