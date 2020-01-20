Erciş'te ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te ev yangını - Son Dakika

Erciş'te ev yangını

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

İtfaiye, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
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