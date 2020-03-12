Erciş'te evi yanan aileye kaymakamlık sahip çıktı - VAN - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık, evi yanan aileye sahip çıktı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve eşi Gülay Mehmetbeyoğlu, Ergücü Mahallesi'nde yangın nedeniyle evi hasar gören İpek Bozkaya ve 2 torununu evinde ziyaret etti.

Bozkaya ile bir süre sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Mehmetbeyoğlu, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlilerin çalışmaları sırasında Bozkaya ailesinin yanan evinin kullanılamaz hale geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Ailenin sıkıntısının giderilmesi için çalışma başlatıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Annemizin evinin tekrar yapılması, eşyalarının yenilenmesi için çalışma başlattık. Erciş'li hemşerilerimiz, kardeşlerimiz de büyük duyarlılık göstererek buradaki çalışmamızda bize destek verdi. Hızlı bir şekilde annemizin evini yenileyerek daha yaşanılır bir hale getirdik. Sonra eşyalarında bazı eksiklikler vardı onların giderilmesini sağladık ve evini teslim ettik. Bu çalışma sırasında annemizin bize ve devlete olan dualarından mutluluk duyduk. Bize güç verdi."

Anne İpek Bozkaya, yardımlarından dolayı Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.