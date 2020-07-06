Erciş'te felçli hastaya otomatik hasta yatağı desteği - Son Dakika

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yatağı Ergül'ün ailesine teslim etti.

Talebi karşılıksız bırakmayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla Erglül'ü otomatik hasta yatağı alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkması ile Ergül'ün tedavisiyle daha hassas ilgilenen ailesi, Kaymakamlıktan yatak desteği istedi.

Vücudunun bazı bölümlerini kullanamayan Ergül'de zamanla Alzheimer hastalığı da başladı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Doğancı Mahallesi'nde yaşayan Ergül,6 yıl önce beyninde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı kısmi felç geçirdi.

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