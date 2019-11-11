Erciş'te, fidan dikimi etkinliği - VAN

Fidan dikim alanından görüntüler

Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Tarım ve orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 kasım 2019 günü 81 ilde 11 Milyon fidan dikimi etkinliği Erciş'in Adnan menderes mahallesi bulunan Erciş belediyesi parklar ve bahçeler müdürlüğü hizmet binasın arkasında bulunan hatıra ormanında yapıldı etkinlikte ilçe jandarma komutanlığı 108 ci Topçu alayı Erciş kaymakamlığı Erciş belediyesi Erciş milli eğitim ve Adliye ve denetimli serbestlik kurumlar gönüllü olarak dikim etkinliğinde bulunup fidan diktiler

Etkinlikte konuşan ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise bir fidan bir insan diyerek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı