Erciş'te "Geleceğim Mesleğim" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'te 'Geleceğim Mesleğim' projesi - Son Dakika

Erciş'te "Geleceğim Mesleğim" projesi

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Geleceğim, Mesleğim" projesi kapsamında meslek ustaları, öğrencilerle buluştu.

Erciş'te

Van'ın Erciş ilçesinde Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Geleceğim, Mesleğim" projesi kapsamında meslek ustaları, öğrencilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DAKA'nın ortaklaşa yürüttüğü projede işinde başarı olan ustalar, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Erciş Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Çiftçi, yaptığı konuşmada, ilçede çeşitli branşlarda kendilerini geliştiren ustaları öğrencilerle buluşturacaklarını belirterek "Burada amacımız ustaların bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmasını sağlamak. Bugün de aramızda elektrik ve elektronik ustası Erdoğan Kızgın var. Onun sadece mesleğini değil hayat tecrübesini de öğrencilerimizle paylaşmasını sağladık. Bu ustalarımız öğrencilerimiz için iyi bir rol modeldir." dedi.

Mehmet Murat, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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