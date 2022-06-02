Erciş'te "Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erciş'te "Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi" düzenlendi

02.06.2022 12:43
Erciş'te "Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi" düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde Sevim Kürüm Anadolu Lisesi tarafından Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Sevim Kürüm Anadolu Lisesi tarafından Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi gerçekleştirildi.

İlçedeki Atakan Çelik Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen söyleşiye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Kınık ile Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Avşin konuk oldu.

Sanat ve kültür konularının ele alındığı söyleşi, müzik dinletisiyle devam etti.

Programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, bilim, sanat, kültür edebiyat ve müzik dünyası ile öğrencileri akademisyenlerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim sürecinin sadece okulla sınırlı olmadığını vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Okul sonrası da hayat devam etmektedir. Okullarınızdan mezun olduktan sonra burada öğrendiklerinizle kendinize yeni yollar seçeceksiniz. Kültür sanat ve müzik hayatımızın her anında elbet olacaktır. Sanatın farklı dalları insanın gelişiminde önemli faktörler sağlamaktadır. Eğitim kadar sanatta hayat boyu önem arz etmektedir. Bizler sizlerin her anlamda yetişmenizi arzu etmekteyiz."

YORUMLAR
500
'İgdaş Eğitim Günleri' Başladı: 36 Yılda 25 Bin Km'lik Doğal Gaz Hattı Deneyimi Okullarla Paylaşılıyor 'İgdaş Eğitim Günleri' Başladı: 36 Yılda 25 Bin Km'lik Doğal Gaz Hattı Deneyimi Okullarla Paylaşılıyor Bahçesaray'da örnek asker uğurlama etkinliği Bahçesaray'da örnek asker uğurlama etkinliği
Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te 'Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
12:15 Hindistan'da nehirde banyo yaptığı sırada timsah saldırısına uğrayan çocuk mucizevi bir şekilde kurtuldu
12:11 Tatil sezonunu açan Aslı Enver, Bodrum'da üstsüz güneşlendi
11:58 Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi
11:55 Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler kendi yaş grubunun en değerli futbolcusu oldu
11:42 Amber Heard'ın karar duruşmasında giydiği "İntikam elbisesi" işe yaramadı!
11:39 Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor
11:10 Messi'den mest eden performans! Dev karşılaşmada İtalyan futbolcuları rezil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 12:48:17. #1.11#
SON DAKİKA: Erciş'te "Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement