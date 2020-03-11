Erciş'te gıda denetimi - Son Dakika
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Erciş'te gıda denetimi

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan gıda denetiminde tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi.

Erciş'te gıda denetimi, System.String[]

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan gıda denetiminde tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi.


Erciş Belediyesindeki gıda mühendisinin katılımıyla zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; lokanta, kantin, kafeterya ve fırınlar kontrol edildi. Yapılan incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, iş yerlerinin temizliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, ilaçlama çizelgeleri, ekmek gramajı, fiyat listesi, fiyat etiketi, son kullanma tarihleri gibi pek çok konuya bakıldı. Denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan iş yerlerine eksikliklerini tamamlamaları için süre verilirken, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışını gerçekleştiren işletmelere cezai işlem uygulanarak tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi.


Halkın temiz ve hijyenik gıda tüketebilmesi için zabıta müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gıda denetim ekiplerinin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - VAN

Zabıta, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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