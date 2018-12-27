Son Dakika Haberleri: Erciş'te Girişimcilik Kursu

Erciş'te Girişimcilik Kursu

1 saat önce İlandır

Erciş Gençlik Merkezinde KOSGEB destekli açılan girişimcilik kursunda 180 kişi eğitim almaya başladı.

Erciş Gençlik Merkezinde KOSGEB destekli açılan girişimcilik kursunda 180 kişi eğitim almaya başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, beş yıldan bu yana KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimi programındaki derslere katıldığını söyledi.

Kursta başarılı olan kursiyerlere sertifika verdiklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"İlk defa iş yeri açmak isteyen girişimci adaylarına karşılıksız 50 bin lira destek sağlıyor. İşin kapasitesi çok yüksekse 100 bin lira kredi sağlıyor ve bu kredinin faizini devlet ödüyor. Erciş Gençlik Merkezide böyle bir girişimde bulundu."

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise gençlerin istihdamla ilgili kursların açılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Taşdemir, gençlerin talebini yerine getirerek KOSGEB destekli girişimcilik kursu açtıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:37 Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş, Güncel
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