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ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika

ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

25.12.2021 12:03

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oldu.

VAN'ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından dondurucu soğuk etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesiyle ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Erbeyli HES göleti dondu. Çevredeki bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Van ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bölgedeki bazı yerleşim birimlerinin enerji ihtiyacını karşılayan Erciş ilçesindeki Erbeyli HES göleti dondu. Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan göletin yüzeyi, yaklaşık 10 santimetre buzla kaplandı. Gölet üzerinde yürüyüş yapan ve kitap okuyan Avcılar Dernek Başkanı Sami Demir (62), yaz boyunca kuraklık yaşanan bölgede kışa girilmesine rağmen yeterli karın olmadığını söyleyerek, "Yeterli kar yok ama hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, göletler donmuş ve evlerin çatılarında uzun buz sarkıkları oluşmuş. Bunu fırsata çevirip, farkındalık olsun, diye üzerinde yürüyüş yapıp, kitap okumak istedim. Umarım en kısa zamanda beklenen yağışlar olur. Aksi takdirde yaz aylarında sulama yapmak için göletlerde su bulamayacağız" dedi.

ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

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HES, Van, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERCİŞ'TE GÖLET DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika
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