Erciş'te gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor - Son Dakika

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Erciş'te gönüllü gençler sağlık çalışanları için maske üretiyor
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarda yüz koruyucu maske üretimi yapıyor.
Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezindeki gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarda yüz koruyucu maske üretimi yapıyor.
Sahil Kent Mahallesindeki merkezde gönlü gençlerin ürettiği maskeler, sağlık çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda ilçe Sağlık Müdürlüğüne teslim ediliyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 boyutlu yazıcılarla sperlik maske üretimine başladıklarını söyledi.
Günde 500 maske üretmeyi planladıklarını belirten Taşdemir, maskeleri sağlık çalışanlarına, güvenlik güçleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına vereceklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:02 Kaynak: AA
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