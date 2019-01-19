Son Dakika Haberleri: Erciş'te Haklarında Hapis Cezası Bulunan 2 Firari Yakalandı

Erciş'te Haklarında Hapis Cezası Bulunan 2 Firari Yakalandı

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Erciş'te Haklarında Hapis Cezası Bulunan 2 Firari Yakalandı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.Ç ile 'yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ş.Ç. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:55 Kaynak: DHA

Asayiş Büro, Van, Erciş, Güncel
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