Erciş'te Haklarında Hapis Cezası Bulunan 2 Firari Yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.



Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.Ç ile 'yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ş.Ç. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. - Van

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