Erciş'te halk sokağa çıkma yasağına uydu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Van'ın Erciş ilçeside cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından ilçe merkezinde, insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye ulaştı.

Yasağın başlamasının ardından ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olan çalışanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermedi.

İlçedeki mesire alanları, sahil bandı, parklar, yürüyüş ve bisiklet yolları dronla havadan görüntülendi.