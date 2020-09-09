Erciş'te hasta ve yaşlılar evlerinden yeni nüfus cüzdanı başvurusunda bulunuyor - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yeni kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Erciş Nüfus Müdürlüğü personeli Vedat Erol, başlatılan uygulama sayesinde evlerinden çıkmayan hasta yaşlı ve engellilerin evlerine giderek işlemlerini tamamladıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini belirten Erol, bu hizmetten dolayı bir ücret talep etmediklerini aktardı.

Evinde kimlik başvurusu yapan 90 yaşındaki Nurettin Nalbantoğlu ise "Yaşımdan ve rahatsızlığımdan dolayı nüfus müdürlüğüne gidemiyordum. Görevliler sağ olsunlar gelip başvurumuzu yaptılar. Allah hem onlardan hem de devletimizden razı olsun." dedi.