Son Dakika Haberleri: Erciş'te Hdp'nin Adayı Yıldız Çetin Kazandı

Erciş'te Hdp'nin Adayı Yıldız Çetin Kazandı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'ın Erciş ilçesinde belediye başkanlığını HDP'nin adayı Yıldız Çetin kazandı.

Erciş'te Hdp'nin Adayı Yıldız Çetin Kazandı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'ın  Erciş ilçesinde belediye başkanlığını HDP'nin adayı Yıldız Çetin kazandı. 

Van'ın Erciş ilçesinde, dün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını HDP'nin adayı Yıldız Çetin kazandı.

YILDIZ ÇETİN KİMDİR?

1974 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde dünyaya gelen Yıldız Çetin, ilk ve orta öğrenimini Ahlat'ta tamamladı. Bitlis Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olan Çetin,1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak göreve başladı. 30 Mart 2009 yerel seçimlerinde Van Belediye meclis üyeliğine seçilen Çetin, 30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye başkanı seçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Şubat 2017'de görevden uzaklaştırılıp, yerine kayyum atanan Yıldız Çetin, tutuklandı. 7 ay sonra tahliye olan Çetin, daha sonra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van il örgütünde yöneticilik yaptı. Yıldız Çetin, evli ve 3 çocuk annesidir. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:45 Kaynak: DHA

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