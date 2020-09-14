Erciş'te husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Ağaçören ve Kekiksırtı mahallelerinde Macit ve Gürbüz aileleri arasında 6 ay önce çıkan silahlı kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralına dikkat edilerek verilen yemekte iki aile barıştırıldı.

Mehmetbeyoğlu, burada yaptığı konuşmada, aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Birliği ve beraberliği sağlayabilmek için toplandıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"İki aile arasında yeniden kardeşlik bağları kuruldu. Bu husumet bir müddet devam etti. Ancak bu süreçte aklıselim galip geldi. Ölümün ve kan davasının hiç kimseye faydası yoktur. Kavganın kazananı yok, kaybedeni var. Sadece taraflar değil tüm toplum kaybediyor. İnsanlar arasında anlaşmazlık çıkabiliyor. Önemli olan bunu diğer nesillere taşımamak, aile fertlerine ve topluma mal etmemektir."