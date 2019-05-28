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Erciş'te iftar programı

3 saat önce

İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesince, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlara iftar yemeği verildi.

Erciş'te iftar programı, System.String[]
İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesince, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlara iftar yemeği verildi.
Öğretmenevinde düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesi Başkanı İhsan Cengiz, cemiyetin 68 yıl önce kısıtlı imkanlarla yokluk ve yoksulluk içinde halis niyet ve dualarla toprağa diktiği fidanın bugün koca bir çınara dönüştüğünü söyledi.
Cengiz, şöyle konuştu:
"Şu anda 175 öğrenci yurdu, 177 gençlik merkezi ve 25 bin öğrencisiyle cemiyetimiz bugün 78 milyonun tamamına hizmet ediyor. İlçemizde ise 100 öğrencimize burs vereceğiz. Bu yıl zekat ve fitrelerinizle burs olarak öğrencilere destek olabilirsiniz. İlim Yayma Cemiyeti hesabına fitre ve zekatlarınızı banka aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Belki birçok gencimiz sizin sayenizde ilim ve irfan öğrenecek, geleceğe umutla bakacak." diye konuştu.
Yemeğe Erciş Cumhuriyet Savcısı Mücahit Tanılır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:26 Kaynak: AA
Sivil Toplum Kuruluşu, Erciş, Güncel
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