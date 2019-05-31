Erciş'te iftar programı

Erciş
ilçesinde iftar programı düzenlendi.
Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, milli ve manevi değerlerin milleti millet yapan unsurlar olduğunu söyledi.
Milli ve manevi değerlerden yoksun milletin var olamayacağını ifade eden İnanç, "Hamdolsun millet olarak gerek manevi değerlerimize gerekse milli değerlerimize büyük önem veriyoruz. Bunların yaşatılmasına da elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz, göstermemiz de lazım." dedi.
Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif
Taşdemir ise yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik bilinci ile iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.