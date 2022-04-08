Erciş'te ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor - Son Dakika
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Erciş'te ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor

08.04.2022 12:47
Erciş'te ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı gerçekleştiriliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı gerçekleştiriliyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aşevinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek hazırlanıyor.

Paketlenen yemekler, ekiplerce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Aşevi Koordinatörü Cengiz Sarıgül, yaptığı açıklamada, bu ay kapasitelerini arttırdıklarını söyledi.

Günlük 4 bin kişiye yemek hazırladıklarını anlatan Sarıgül, yemek paketlerini ailelerin evlerine kadar götürdüklerini kaydetti.

Yardım yapılan Musa Kayacı da vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

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Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş'te ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor - Son Dakika


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