Erciş'te ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay bünyesinde hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Aşevinde her gün ihtiyaç sahipleri için üç çeşit yemek hazırlandığını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Vakfımız ve Kızılay aracılığıyla tespit ettiğimiz 195 ailemize 2 öğün yetebilecek şekilde bu yemekleri ulaştırıyoruz. Aç ve açıkta hiçbir vatandaşımızın kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda fedakarca çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımıza ve Kızılay Erciş Şubesi gönüllülerine şükranlarımı sunuyorum."