Erciş'te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi - Son Dakika

Erciş'te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi

27.10.2020 16:47
Erciş'te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi.

Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi.

Seyitkan ve Evdoyi aşiretleri arasında 4 yıldır devam eden husumet barışla sona erdi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun katılımı ile husumetli aileler barış yemeğinde bir araya geldi. Özel bir salonda gerçekleştirilen programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. İslam dininin kırgınlık ve küskünlüğü uygun görmediğini belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Bizler bu konuda birlik ve beraberliği sağlayabilmek ve kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmek üzere bir araya geldik. Çok şükür ki barışı, birlik ve beraberliği hakim kıldık. Barışa vesile olanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan dualar eşliğinde iki aşiret arasındaki husumet, barış ve kardeşlik temennileri ile sona erdi. - VAN

Erciş'te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi
Erciş'te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi
Erciş'te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi

Kan Davası, Aşiret, Erciş, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erciş'te iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi - Son Dakika

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