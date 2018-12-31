Erciş'te İş Yeri Açılışı
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde yeni bir alış veriş merkezi hizmete girdi.
Van
'ın Erciş
ilçesinde yeni bir alış veriş merkezi hizmete girdi.
Vanyolu Caddesi'ndeki alış veriş merkezinin açılışında konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar
, iş yerinin bölgeye ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, bölgede açılacak yeni iş yerlerinin istihdama olumlu katkıları olacağını söyledi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas
da bölgede iş yeri açmak isteyen esnaflara kolaylıklar sağlanacağını anlattı.
İş yerinin açılış kurdelesini milletvekilleri Gülaçar, Arvas ile Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva
kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:10 Kaynak: AA
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