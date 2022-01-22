Son dakika haber: Erciş'te iş yeri yangını - Son Dakika

Erciş'te iş yeri yangını

Vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına karla müdahale etti

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, korkuya neden olurken çevredeki vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına karla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle Naim B.'ye ait iş yerinde çıkan yangın, büyük korkuya neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangının çevre iş yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri gelene kadar karlarla müdahale etti. Ekiplerin gelmesiyle yangın çevre iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.